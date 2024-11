Die Elmos-Aktie stieg nach den soliden Q3-Ergebnissen um fast 16%, wobei der Umsatz mit EUR 156,6 Mio. (+3,4% yoy) und einer EBIT-Marge von 25,5% (-2pp yoy) leicht über dem Konsens lag. Das Unternehmen stellte einen ehrgeizigen, aber erreichbaren Fahrplan für das Jahr 2030 vor, der einen Umsatz von 1 Mrd. EUR bei einer stabilen EBIT-Marge von rund 25 % vorsieht und dabei vom zunehmenden Einsatz intelligenter Elektronik in modernen Fahrzeugen profitiert. Diese Wachstumsstrategie wird durch einen verbesserten Cashflow untermauert, der durch Investitionen, die unter 10% des Umsatzes gehalten werden, ein diszipliniertes Working Capital Management und reduzierte Steuersätze unterstützt wird. Wie erwartet fiel das Book-to-Bill-Verhältnis im 3. Quartal aufgrund der anhaltenden Herausforderungen im Sektor und der hohen Lagerbestände unter 1. Nichtsdestotrotz bestätigte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 am unteren Ende von 605 Mio. ± 20 Mio. EUR Umsatz bei einer EBIT-Marge von 25%, was mit den Schätzungen von mwb research übereinstimmt und die Empfehlung KAUFEN und ein unverändertes Kursziel von EUR 100,00 bestätigt. CEO Dr. Arne Schneider wird auf der mwb research German Select Online-Konferenz am 3. Dezember weitere Einblicke geben. Interessierte Investoren sind eingeladen, sich unter https://researchhub.de/events/registration/2024-12-03-13-00/ELG-GR zu registrieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE





