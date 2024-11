NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest erklärte am Mittwochmorgen, dass der Gesundheitskonzern mit seinen wichtigsten Kennziffern die Erwartungen teils deutlich übertroffen habe. Die Konzernprognosen für 2024 seien zudem angehoben worden, nachdem Fresenius bereits zur Vorlage der Halbjahreszahlen das Ziel für das operative Ergebnis (Ebit) an das obere Ende der alten Prognosespanne gesetzt hatte./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

© 2024 dpa-AFX-Analyser