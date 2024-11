EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz vom 13. bis 14. November 2024 // ARTCLINE GmbH & artec technologies AG präsentieren in München // Noch bis Freitag anmelden



Augsburg, 06. November 2024 Die Freude steigt, denn nächste Woche öffnen sich die Türen zur 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz im exklusiven The Charles Hotel - Rocco Forte. Wir freuen uns über die Zusage zwei weiteren Gesellschaften: ARTCLINE GmbH Präsentation am 13. November 2024 von 17:05 - 17:40 Uhr

artec technologies AG (ISIN: DE0005209589) Präsentation am 13. November 2024 von 12:35 - 13:10 Uhr Gestern wurde ein Großauftrag einer Sicherheitsbehörde gemeldet: https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/artec-technologies-ag-gewinnt-bedeutenden-auftrag-fur-den-multieye-bos-manager/2160815

Aufgrund eines dringenden Terminkonflikts müssen die INDUS Holding AG und die pferdewetten.de AG ihre Teilnahme an der 38. MKK leider absagen. Wir bedauern die Abwesenheit beider Gesellschaften und danken für Ihr Verständnis. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, gibt es keinen Grund zur Panik, aber zur Eile! Denn die Anmeldefrist endet bereits am kommenden Freitag. Anmeldung unter: https://mkk-konferenz.de/ Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

