Das Unternehmen Grenergy entwickelt derzeit 15 Batteriespeicherprojekte in Deutschland und hat weitere Projekte in Planung. Die Solar-Pipeline in Deutschland beträgt aktuell 1,2 GW. Der spanische Photovoltaik-Projektentwickler Grenergy baut seine Präsenz auf dem deutschen Markt aus. Mit einer Solarpipeline von mittlerweile 1,2 GW beschleunigt das Unternehmen nun auch das Geschäft mit Batteriespeichern. Aktuell hat Grenergy hat in Deutschland bereits mehr als 15 Batteriespeicherprojekte in der Entwicklung.Grenergy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...