Der Berliner Hersteller von Wasserstoff-Ganzjahresspeichern Home Power Solutions kündigt an, seine zweite Produktgeneration Picea 2 jetzt auch nach Österreich und in die Schweiz zu bringen. Anfang nächsten Jahres könnte die Auslieferung beginnen und Hausbesitzern helfen, ihre Photovoltaiküberschüsse gänzlich einzuspeichern. Auch in Österreich und der Schweiz können Hausbesitzer sommerliche Photovoltaiküberschüsse ab jetzt in Form von Wasserstoff speichern. Der Ganzjahresspeicher von Home Power Solutions AG (HPS) wird zukünftig auch in den beiden Alpenländern erhältlich sein. Das teilt der Hersteller ...

