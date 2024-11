Redcare Pharmacy (RDC) meldete detaillierte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, wobei der Umsatz den vorläufigen Zahlen entsprach. Der Umsatz wuchs im Quartal um solide 21% im Jahresvergleich, angeführt von einem Wachstum von über 20% ggü. Vorjahr sowohl bei den verschreibungspflichtigen als auch bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Der Rx-Umsatz in Deutschland war mit 81% yoy im 3. Quartal außergewöhnlich stark und nahm im Oktober aufgrund der raschen Einführung von e-Rx weiter auf 130% yoy zu. Das Adj. EBITDA ging jedoch im 3. Quartal um 25% gegenüber dem Vorjahr zurück und lag 11% unter dem Konsens, was auf die beschleunigten Marketinginvestitionen in e-Rx zurückzuführen ist. In Anbetracht der erfreulichen Einflüsse von e-Rx, z.B. dem Zufluss an Neukunden, höheren Warenkorbwerten und höheren Nachbestellungsraten, plant das Management, die Marketingausgaben zu erhöhen, um von der e-Rx-Dynamik zu profitieren. RDC hatte in diesem Zusammenhang die Prognose für die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 24 auf 1,2% bis 2,2% gesenkt, was nun bestätigt wurde. Die Analysten von mwb research sehen dies als weniger besorgniserregend an, da die langfristigen Vorteile diese anfänglichen Kosten überwiegen dürften. Die Analysten halten im weitgehend an ihren kürzlich angepassten Schätzungen fest und bestätigen ihr HALTEN-Rating für die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von EUR 145,00. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.





