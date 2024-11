ZEALs Ergebnisse für das Q3 entsprachen den vorläufigen Zahlen, übertrafen die Erwartungen und zeigten trotz fehlender Jackpot-Höhepunkte eine starke Dynamik. Der Q3-Umsatz erreichte EUR 44,3 Mio. (+42 % yoy) und übertraf mwb researchs Schätzung um +23 %, angetrieben durch höhere Servicegebühren, die die Lotterievermittlungsmarge auf 16,8 % steigerten (gegenüber 13,8 % im Q2) sowie durch eine effiziente Kundenakquise im H1, was zu einer erhöhten Nutzeraktivität führte. Das EBITDA stieg überproportional auf EUR 14,9 Mio. (+59 % im Jahresvergleich) und profitierte von Skaleneffekten. Die Spieleerlöse blieben im Quartalsvergleich stabil bei EUR 2,3 Mio., bedingt durch regulatorische Beschränkungen, wobei ZEAL den Schwerpunkt auf die Optimierung seines wachsenden Portfolios legte, das inzwischen über 200 Spiele umfasst (gegenüber zuvor 120+). Die neue Charity-Lotterie, Traumhausverlosung, übertraf die Erwartungen bei der ersten Ziehung mit einem Abrechnungsvolumen von EUR 8,6 Mio. und einer Servicegebühr von 28% für ZEAL, während sie ein jüngeres, weiblicheres Publikum anzog. ZEAL kündigte zudem eine Kapitalherabsetzung von 3,2% durch Einziehung eigener Aktien an und startete ein Aktienrückkaufprogramm über 2,6% zu einem Aufschlag von +10 %. Darüber hinaus hob ZEAL seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an, erhöhte die Umsatzerwartungen um etwa +12,5 % und das EBITDA um +7,5 % im mittleren Bereich. mwb research bekräftigt selbstbewusst seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 58,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE





