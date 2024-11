Joachim Goldbeck befürchtet negative Folgen der erneuten Präsidentschaft Trumps für die Solarindustrie in Deutschland und Europa. Die internationale Zusammenarbeit in der Solarwirtschaft müsse daher gestärkt werden. "Eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump könnte die Solarindustrie in Deutschland und Europa vor große Herausforderungen stellen. Trump zeigte sich immer wieder skeptisch, wenn es um erneuerbare Energien geht", sagt Joachim Goldbeck, CEO von Goldbeck Solar und Präsident des Bundesverbandes ...

