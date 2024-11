NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 143 dänischen Kronen belassen. Auf einer Veranstaltung habe die Unternehmensführung etwas mehr Details zu den jüngsten Quartalszahlen des Windturbinenbauers bekannt gegeben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dänen hätten von einer - auch dank der Preisdisziplin - guten Geschäftsdynamik gesprochen, wüssten aber nicht, inwieweit sich eine republikanische Siegeswelle bei den US-Wahlen auf den dortigen Markt auswirken würde./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 10:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 10:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

© 2024 dpa-AFX-Analyser