Unterföhring (ots) -Drehstart für Fünf-Sterne-Unterhaltung am Traumstrand von Thailand: SAT.1 produziert aktuell die neue Staffel der erfolgreichen Realityshow "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - zu sehen im Frühjahr 2025.Zum Start gönnen sich diese zwölf Prominenten das besondere All-inclusive-Programm: Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und "Promis unter Palmen"-Legende Claudia Obert, "DSDS"-Ikone Menowin Fröhlich, Model Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Chris Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Reality-Star Nikola Glumac und Reality-Sternchen Melody Haase.Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Am Palmenstrand von Thailand leben die zwölf unterschiedlichen Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - Frühjahr 2025 in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Sendung: PromisunterPalmen