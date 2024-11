Am Mittwoch gibt es erneut einen Crash bei den Aktien der deutschen Autobauer. Für die Papiere von BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz geht es jeweils mehr als fünf Prozent nach unten. Das belastet die Papiere jetzt und das sollte Anleger nach dem Abverkauf tun. Die Aktien von BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz und Porsche sind am Mittwoch heftig unter Druck geraten. Alle Automobilkonzerne verloren an der Börse mehr als fünf Prozent und fanden sich am ...

