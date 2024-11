Köln (ots) -Neue internationale GoDaddy-Umfrage gibt Einblick in das Kaufverhalten während der Vorweihnachtszeit und unterstreicht die Chancen für Start-ups und Kleinunternehmen.Die Konsument:innen zeigen sich dieses Jahr großzügig - nicht nur gegenüber Familie und Freunden, sondern auch gegenüber Kleinunternehmen. Laut einer neuen GoDaddy-Umfrage sind 65 % der deutschen Käufer:innen bereit, während des Black Fridays und der Feiertage mehr auszugeben, um Kleinunternehmen zu unterstützen. Besonders bei jüngeren Menschen ist dieser Trend zu erkennen: 81 % der 18- bis 24-Jährigen und 77 % der 25- bis 34-Jährigen bevorzugen den Einkauf bei Kleinunternehmen und sind bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen.Während in anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Spanien und den USA die Inflation das Einkaufsverhalten stärker beeinflusst, bleiben die Deutschen optimistisch. Laut der GoDaddy-Umfrage geben 45 % der deutschen Konsument:innen an, dass die Inflation ihre Weihnachtseinkäufe nicht beeinträchtigen wird - ein deutlich höherer Wert als in anderen Ländern, wo dieser zwischen 30 % und 37 % liegt. Diese Stabilität deutet darauf hin, dass deutsche Konsument:innen trotz steigender Preise entschlossen sind, an ihren Weihnachtstraditionen und Ausgabengewohnheiten festzuhalten. Vor allem die jüngere Generation im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigt sich besonders zuversichtlich und planen keine Kürzungen bei ihren Geschenkausgaben.Große Chance für KleinunternehmenDie Zeit rund um den Black Friday hat sich als wichtiger Zeitraum für die Weihnachtseinkäufe deutscher Konsument:innen erwiesen. Laut der Umfrage planen 43 % der Deutschen, den Großteil ihrer Einkäufe frühzeitig oder gezielt am Black Friday zu erledigen, während dieses Vorhaben in den USA sogar bei 51 % haben. Der Dezember bleibt mit 35 % für Einkäufe ebenfalls beliebt, und nur 2 % der Befragten in Deutschland wollen bis zu den letzten 24 Stunden vor Weihnachten warten. Ähnliche Trends sind in anderen europäischen Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Spanien zu beobachten.Für Kleinunternehmen bestätigen diese Erkenntnisse, dass der Black Friday eine entscheidende Gelegenheit ist, in ihre Marketingbemühungen zu intensivieren. "GoDaddy engagiert sich dafür, Kleinunternehmen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Marketingstrategien in der Vorweihnachtszeit schnell umzusetzen. Unsere Produkte wie Digital Marketing (https://www.godaddy.com/de-de/online-marketing/digital-marketing) und der Website-Baukasten (https://www.godaddy.com/de-de/offers/website-builder/website?isc=dewsbgon1&countryview=1¤cyType=EUR&cdtl=c_17542335726.g_137423156825.k_kwd-12890537808.a_641978318348.d_c.ctv_g&bnb=b&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_IW_bV767mZf854DaYkdgyT8AUIYr1K2mH9HRbrjn8SEMMnROa-VP4aAkKMEALw_wcB) erleichtern den Start von Social-Media-Kampagnen und E-Mail-Marketing, sodass Unternehmer:innen das volle Potenzial digitaler Kanäle ausschöpfen können", erklärte Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy.Wen Konsument:innen beschenken und wie sie Angebote findenLaut der GoDaddy-Umfrage sind Konsument:innen in Geberlaune. 69 % der Deutschen kaufen Geschenke für bis zu fünf Personen, und weitere 16 % erweitern ihre Einkaufsliste auf bis zu zehn Personen. Die Umfrage zeigt auch, dass digitale Kanäle eine immer größere Rolle im Kaufverhalten deutscher Konsument:innen spielen. 72 % der Befragten bevorzugen es, Angebote über E-Mail, Social Media oder SMS/WhatsApp zu erhalten - bei den 25- bis 34-Jährigen liegt dieser Wert sogar bei 93 %. Ein Trend, der die Notwendigkeit für Kleinunternehmen unterstreicht, ihre digitale Präsenz und Marketingstrategie anzupassen, um Verbraucher:innen effektiv bei ihrem Einkaufserlebnis zu erreichen.Vielfältige Tools und Ressourcen für Kleinunternehmen in der WeihnachtszeitFür Kleinunternehmen, die nach Anleitungen suchen, wie sie ihre saisonalen Verkäufe maximieren können, bietet GoDaddy den "Ultimativen Guide zum Black Friday (https://www.godaddy.com/resources/de/nutze-den-black-friday-2024-fuer-dein-business)" an. Der Guide umfasst wertvolle Ressourcen, darunter Informationen zum Black Friday, Tipps zur Optimierung ihres Online-Shops, Ideen für erfolgreiche Newsletter-Kampagnen und vieles mehr.- -Über die UmfrageDie "Black Friday Survey" zu den Weihnachtseinkaufsgewohnheiten deutscher Konsument:innen wurde im Oktober 2024 durchgeführt und umfasst Antworten von 2047 Befragten. Die Umfrage beinhaltete zudem Daten aus 10 Ländern, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Spanien, die Vereinigten Staaten, Indien und Australien, und bietet so einen umfassenden globalen Vergleich des Verbraucherverhaltens in der Weihnachtszeit.Über GoDaddyGoDaddy hilft Millionen von Unternehmer:innen auf der ganzen Welt bei der Gründung, dem Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Menschen kommen zu GoDaddy, um ihrer Business-Idee einen Namen zu geben, eine professionelle Website zu erstellen, Kund:innen zu gewinnen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und Zahlungen online und persönlich entgegenzunehmen. Die benutzerfreundlichen Tools von GoDaddy helfen Kleinstunternehmer:innen, ihr Business von einem einzigen Ort aus zu steuern - und die Experten von GoDaddy stehen ihnen dabei rund um die Uhr zur Seite. Um mehr zu erfahren, besuche www.GoDaddy.com.Pressekontakt:Luisa Möller+ 49 176 47079868luisa@yps.agencyOriginal-Content von: GoDaddy Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122648/5902929