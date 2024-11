HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Mit dem Kursrutsch seit negativen Äußerungen des Chipausrüsters ASML Mitte Oktober schienen die schwächeren Aussichten für 2025 schon großteils eingepreist, schrieb Analyst Malte Schaumannam Mittwoch in einer ersten Reaktion darauf, dass der Technologiekonzern seine Ziele für 2025 auf 2026 verschoben hat./gl/mis



