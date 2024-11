Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat der Aktie von am Mittwoch kräftigen Rückenwind beschert. Vor dem Börsenstart in den USA legten die Papiere des Elektro-Autobauers zuletzt um 12,5 Prozent zu auf knapp 283 US-Dollar zu. Tesla kommt damit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar wieder näher.Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk stand im Wahlkampf eng an der Seite von Trump. Musk hatte Stunden bevor Klarheit über den Wahlsieg herrschte auf seiner Plattform X gepostet: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...