Der US-Dollar (USD) gewinnt am frühen Mittwoch an Stärke, da die Märkte auf die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen reagieren. Der USD notiert auf dem höchsten Stand seit Anfang Juli bei über 105,00. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an, und die Anleger werden weiterhin die Schlagzeilen rund um den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...