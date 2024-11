BMW - Autohersteller mit starkem Kursrückgang

Werbung







Schwache Quartalszahlen und das US-Wahlergebnis sorgen für Kurseinbruch bei BMW.



Der deutsche Automobilhersteller BMW veröffentlichte heute Morgen seine Quartalszahlen. Demnach sank der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal um 16 Prozent auf 32,4 Milliarden Euro ab. Der Gewinn reduzierte sich dabei um 84 Prozent auf 476 Milliarden Euro. Hintergrund des schlechten Ergebnisses waren laut Unternehmen Probleme mit den Bremssystemen sowie schwache Absätze auf dem chinesischen Markt. Nach VW ist BMW damit schon der zweite deutsche Autohersteller, der im dritten Quartal starke Gewinneinbrüche verzeichnet. Die BMW-Aktie notierte im XETRA®-Handel zeitweise um 6,6 Prozent tiefer bei 67,84 Euro. Einen weiteren Grund für die Kurssenkung könnte dabei auch das Ergebnis der US-Wahl darstellen. Die von Donald Trump angekündigten Schutzzölle könnten langfristig zu Gewinneinbußen im Exportgeschäft von Automobilherstellern führen. Die Aktie des US-amerikanischen Elektroauto-Herstellers Tesla notierte im Vergleich im vorbörslichen US-Handel um 15 Prozent höher bei 289 US-Dollar.









