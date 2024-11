"Der Aktionärsbrief"

Im dritten Quartal 2024 konnte der Halbleiterhersteller einen Umsatzanstieg von 3,4 % auf 156,6 Mio. € verzeichnen, während die EBIT-Marge bei starken 25,5 % lag. Diese operative Stärke ist im aktuellen Marktumfeld bemerkenswert und passt zu den langfristigen Zielen des Unternehmens, bis 2030 einen Jahresumsatz von etwa 1 Mrd. € und eine EBIT-Marge von rund 25 % zu erreichen. Für 2024 erwartet Elmos einen Umsatz von 605 Mio. € ± 25 Mio. €, peilt jedoch eher das untere Ende dieser Spanne an. Letzteres hatten Analysten aber ohnehin erwartet, sodass der Kurs am Dienstag eine Erleichterungsrally zeigte. Der übergeordnete Abwärtstrend ist aber weiter intakt.