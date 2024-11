Das Unternehmen nennt eine schwierige Baukonjunktur und rückläufige Nachfrage im gewerblichen und privaten Sektor als Grund für seine Zahlungsunfähigkeit. Auch in Österreich mehren sich die Meldungen über Photovoltaik-Unternehmen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder sogar aufgeben. Zu letzteren gehört der Installationsbetrieb Fresh Energy aus Linz, über dessen Vermögen am Mittwoch (6. November) ein Konkursverfahren am Landesgericht Linz beantragt und noch am selben Tag eröffnet wurde. In Österreich werden Insolvenzverfahren entweder als Sanierungs- oder als Konkursverfahren geführt, ...

