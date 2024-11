EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Verkauf

LION E-Mobility AG: Verkauf der Anteile an der TÜV Süd Battery Testing GmbH



06.11.2024 / 17:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION E-Mobility AG: Verkauf der Anteile an der TÜV Süd Battery Testing GmbH Zug (Schweiz), 6. November 2024. Die LION Smart GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, einem führenden Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat ihre 30-prozentige Beteiligung an der TÜV Süd Battery Testing GmbH an den Joint Venture Partner TÜV SÜD AG verkauft. Der Verkauf wird sich positiv auf die Liquidität und das Ergebnis des Unternehmens auswirken. Der Erlös aus dem Verkauf wird in erster Linie zur Tilgung ausstehender Verbindlichkeiten verwendet.



Verantwortlich für die Pressemitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrates



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Weitere Informationen:

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, sagte: "Der Verkauf markiert das Ende einer sehr guten Zusammenarbeit. Wir wünschen der TÜV Süd AG weiterhin alles Gute mit diesem sehr erfolgreichen Unternehmen und bleiben in engem Kontakt. Wir freuen uns nun darauf, uns auf die Immersionskühltechnologie für Batterien zu konzentrieren und unsere Produktionsstätte in Hildburghausen weiter auszubauen." Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

06.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com