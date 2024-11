Zürich - Der US-Dollar notiert am Mittwochnachmittag zum Euro in etwa seitwärts, nachdem er in der Nacht massiv an Stärke gewonnen hatte. Je klarer sich der Wahlsieg von Donald Trump abgezeichnet hatte, desto mehr hatte der «Greenback» zugelegt. Zuletzt notierte das EUR/USD-Paar nun bei 1,0728. Zeitweise war es sogar unter 1,07 gefallen. Am Vorabend hatte der Kurs noch bei über 1,09 gestanden. Auch zum Franken hat die US-Währung an Wert gewonnen. ...

