Der Euro (EUR) hat in Reaktion auf die US-Wahlen deutlich an Wert verloren. Das Währungspaar notierte zuletzt bei 1,0718, so die Devisenanalysten Frances Cheung und Christopher Wong von OCBC. EUR/USD unter Druck Die Sensitivität des EUR gegenüber den US-Wahlen scheint deutlich zugenommen zu haben. Trumps Drohung, Zölle von bis zu 20 Prozent auf alle ...

