Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Callebaut verzeichnete im Geschäftsjahr 2023/24 einen stabilen Absatz von 2,28 Millionen Tonnen Schokolade. Trotz gleichbleibender Verkaufsmenge konnte das Unternehmen seinen Umsatz dank Preiserhöhungen steigern. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am Mittwoch um 1,2 Prozent zulegte. Analysten bewerten die Geschäftszahlen positiv, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

Aussichten für den Schokoladenmarkt

Experten prognostizieren einen weiteren Anstieg der Schokoladepreise in der kommenden Zeit. Diese Tendenz könnte Barry Callebaut zugutekommen und den Umsatz weiter ankurbeln. Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere im Hinblick auf Restrukturierungskosten, die den Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr beeinträchtigt haben. Die Branche beobachtet gespannt, wie sich diese Faktoren auf die zukünftige Performance des Unternehmens und dessen Marktposition auswirken werden.

Barry Callebaut Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...