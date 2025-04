Die Kursentwicklung der Barry Callebaut-Aktie hinterlässt bei Anlegern schon seit Monaten einen bitteren und keinen süßen Geschmack auf der Zunge. In den vergangenen drei Jahren büßte der weltgrößte Schokoladenhersteller zwei Drittel seines Börsenwerts ein. Allein in den letzten zehn Handelstagen sackte der Kurs des Schweizer Konzerns um fast -35% in den Keller. Was steckt hinter dem Kursdebakel von Barry Callebaut und ist die Aktie nun eine süße ...

