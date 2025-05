The following instruments on XETRA do have their first trading 19.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.05.2025Aktien1 CH0024590272 ALSO Holding AG2 CH0009002962 Barry Callebaut AG3 US36317J2096 Galaxy Digital Inc.4 SE0010714287 Corem Property Group AB5 AU0000118564 Maas Group Holdings Ltd.6 AU000000EGL9 The Environmental Group Ltd.7 PLVIGOS00015 VIGO Photonics S.A.8 KYG283651076 Metalpha Technology Holding Ltd.9 DE000A40ZTT8 TIN INN Holding AGAnleihen/ETF1 XS3072348405 McDonald's Corp.2 XS3019321549 Pfizer Netherlands International Finance B.V.3 XS3019321200 Pfizer Netherlands International Finance B.V.4 XS3019313363 Pfizer Netherlands International Finance B.V.5 XS3019320657 Pfizer Netherlands International Finance B.V.6 XS3076190324 Raiffeisenbank Austria D.D.7 US980236AV51 Woodside Finance Ltd.8 FI4000582762 Finnland, Republik9 XS3075496896 Lettland, Republik10 XS3074459994 Abertis Infraestructuras Finance B.V.11 XS3076285389 BNG Bank N.V.12 XS3075425879 EUROFIMA13 DE000A4DFL72 Nassauische Sparkasse14 US83368TCJ51 Société Générale S.A.15 USW94239AF24 Swedbank AB16 DE000HV2A0P1 UniCredit Bank GmbH17 DE000HEL0HS9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 LU2997383372 OSSIAM S&P500 UCITS ETF