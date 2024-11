EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Ergebnisse Q3 2024 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Arbon, 06. November 2024 Die EDAG Engineering Group AG (EDAG) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 633,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte EBIT lag mit 33,1 Mio. Euro 8,0 Mio. Euro unter dem Vorjahr. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 5,2 Prozent (Vorjahr 6,5 Prozent). Die rückläufige Umsatz- (-0,9 Prozent) und Margenentwicklung (-3 Prozentpunkte) im 3. Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf eine insgesamt angespannte Marktlage zurückzuführen, die zu einer Unterauslastung durch nicht abgerufene Leistungen von Rahmenverträgen sowie Projektverschiebungen, u.a. durch einen großen Kunden, führt. Die aktualisierte Prognose für 2024 und eine weiterhin zurückhaltende Auftragsvergabe insbesondere in Deutschland zeigt auch, dass diese Entwicklung bis ins erste Halbjahr 2025 anhalten kann. Die Konzernleitung hat daher Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 25 bis 35 Millionen Euro beschlossen, um die Kostenbasis nachhaltig anzupassen. Diese wirken sich nicht auf das bereinigte EBIT aber auf das Konzernergebnis nach Steuern 2024 negativ aus. Zusätzlich werden strategische Maßnahmen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Basis beschleunigt, um die Performance der EDAG Group mittelfristig zu verbessern und ein profitables Wachstum zu erreichen. Vor dem Hintergrund des weiterhin herausfordernden Marktumfelds, erwartet die Konzernleitung eine Abweichung der Guidance und des Consensus. Daher hat diese beschlossen, die Prognose für den Umsatz und die bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2024 anzupassen: Der Umsatz wird nun in einer Bandbreite auf dem Niveau des Vorjahres bis zu -3 Prozent erwartet (vorher: Wachstum rund 4 bis rund 6 Prozent). Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 4 bis rund 5 Prozent prognostiziert (vorher: rund 5 bis rund 6 Prozent). Die Investitionsquote wird bei rund 3 Prozent (vorher: rund 4 Prozent) erwartet. Der vollständige Bericht für das Q3 2024 wird am 07. November 2024 veröffentlicht.

"Bereinigtes EBIT" entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 159, der unter http://www.edag.com/de/edag-group/investor-relations abrufbar ist.

Kontakt:

Christian Schütze

Head of Investor Relations



EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11

Fax: +41 (0)71 544 33 - 10

ir@edag-group.ag

ir.edag.com



Kontaktdaten in Deutschland:



EDAG Engineering GmbH

Kreuzberger Ring 40

65205 Wiesbaden

Tel.: +49-611-7375-360

Mobil: +49-175-8020226

Email: Christian.Schuetze@edag.de

www.edag.de



