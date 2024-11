Die S&T AG, besser bekannt unter ihrer neuen Marke Kontron, verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Technologiekonzern konnte seinen Umsatz um beachtliche 45 Prozent auf knapp 428 Millionen Euro steigern. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), welches um 70 Prozent auf 59,4 Millionen Euro anstieg - ein historischer Höchstwert für das Unternehmen. Diese positive Entwicklung spiegelte sich unmittelbar im Aktienkurs wider, der im Handelsverlauf um mehr als 12 Prozent zulegte.

Wachstumstreiber und Zukunftsaussichten

Als Haupttreiber für das starke Wachstum erwies sich die Übernahme des deutschen Elektronikunternehmens Katek sowie die Fokussierung auf spezialisierte Internet-of-Things-Anwendungen. Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es Kontron, in Nischenmärkten mit geringer Konkurrenz und hohen Margen zu operieren. Für das Gesamtjahr hält das Management an seiner Prognose eines operativen Ergebnisses von etwa 190 Millionen Euro fest. Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen Analysten weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 29,88 Euro an.

