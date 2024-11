ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. In einer Telefonkonferenz habe der Pharmakonzern für 2025 Wachstum im hohen Zehner-Prozentbereich in Aussicht gestellt, die Schätzungen am Markt lägen aber bei 20 Prozent und die der UBS bei 22 Prozent, schrieb Analyst Jo Walton in einer Einschätzung am Mittwoch. Die Kursreaktion habe die Aussagen der Dänen entsprechend reflektiert. Die Aktien hatten am Mittwoch nach anfänglich sehr hohem Kurszuwachs diesen merklich reduziert./ajx/he



ISIN: DK0062498333

