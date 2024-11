New York - Der klare Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat am Mittwoch an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erreichten ebenso Rekordhöhen wie an der Technologiebörse Nasdaq die Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 . Zum Börsenschluss gewann der Dow Jones 3,57 Prozent auf 43.729,93 Punkte. Der S&P 500 legte um 2,53 Prozent auf 5929,04 Punkte zu. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...