DJ Versicherer Zurich wächst in allen Bereichen - hohe Hurrikan-Schäden

DOW JONES--Zurich Insurance hat in den ersten neun Monaten in allen Geschäftsbereichen zugelegt. Das Management zeigt sich trotz Wirbelsturm-Schäden sehr zuversichtlich für das Gesamtjahr. "Wir sind auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen", sagte Finanzvorständin Claudia Cordioli laut Mitteilung.

In der Schaden- und Unfallversicherung legten die Bruttoprämien um 4 Prozent auf 36,1 Milliarden US-Dollar zu. Die Schaden-Kosten-Quote wurde durch Schäden aus Naturkatastrophen um 3,4 Prozent geschmälert. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis.

Der Hurrikan "Helene", der im September im Südosten der USA verheerende Schäden anrichtete, schlug mit Belastungen von 160 Millionen Dollar vor Steuern zu Buche. Für den Hurrikan "Milton", der im Oktober vor allem in Florida tobte, erwartet Zurich Belastungen von 200 Millionen Dollar.

In der Lebensversicherung stiegen die Prämien aus dem Neugeschäft um 4 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar, was vor allem einem kräftigen Wachstum in Nordamerika zu verdanken war. Das Segment Farmers Exchanges steigerte die Prämien um ebenfalls 4 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar.

