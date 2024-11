Daimler Truck, der renommierte Nutzfahrzeughersteller, hat im dritten Quartal 2024 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen in Europa eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 1,19 Milliarden Euro, was zwar einen Rückgang von 12 Prozent im Jahresvergleich darstellt, aber die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz sank um 5 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro, während die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft mit 9,3 Prozent nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten.

Ausblick und Elektromobilität im Fokus

Trotz des leichten Rückgangs bei den Bestellungen neuer Fahrzeuge um 4 Prozent auf 94.709 Einheiten bleibt Daimler Truck optimistisch für das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen hält an seiner Prognose fest und erwartet einen Absatz von 460.000 bis 480.000 Fahrzeugen sowie einen Umsatz zwischen 53 und 55 Milliarden Euro. Besonders erfreulich entwickelt sich das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge, deren Verkäufe um beachtliche 36 Prozent auf 666 Einheiten stiegen. Diese positive Entwicklung im Bereich der Elektromobilität könnte für zukünftiges Wachstum und eine starke Positionierung im sich wandelnden Markt für Nutzfahrzeuge sorgen.

