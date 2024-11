Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat am Morgen die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen leicht über den Prognosen der Analysten. Die Schwäche der europäischen Wirtschaft bekommt der Konzern jedoch weiter zu spüren. Nach einem zuletzt starken Verlauf steht die Aktie von Daimler Truck am Morgen unter Druck.Während Daimler Truck aus Europa weiter Druck verspürt, brummt der Markt in Nordamerika weiter. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in den Zahlen ...

