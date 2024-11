München (ots) -Im ersten Schritt profitieren Prime-Mitglieder in und um Berlin von dem neuen Online-Supermarkt auf Amazon.de und der Lieferung innerhalb von drei Stunden - das Rhein-Main-Gebiet und der Großraum München folgen in den kommenden Monaten.Ab heute können Prime-Mitglieder ihren Lebensmitteleinkauf mit Knuspr auf Amazon.de erledigen - Auftakt der Partnerschaft ist der Großraum Berlin, das Rhein-Main-Gebiet und der Großraum München folgen in den kommenden Monaten."Wir freuen uns sehr, Prime-Mitgliedern mit "Knuspr auf Amazon" einen großartigen neuen Service anbieten zu können. Beginnend mit dem Großraum Berlin werden wir das Angebot schon bald auch auf das Rhein-Main Gebiet sowie die Region München ausweiten", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland. "Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Knuspr ist ein wichtiger Teil unseres Engagements, Kundinnen und Kunden eine große Auswahl, schnelle Lieferoptionen und niedrige Preise zu bieten."Mark Hübner, Geschäftsführer von Knuspr, sagt: "Unser Ziel ist es, das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher und genussvoller zu gestalten, indem sie jederzeit flexibel Zugriff auf die frischesten Lebensmittel, Supermarktprodukte, Drogerieartikel und vieles mehr haben. Die Partnerschaft mit Amazon bietet eine hervorragende Gelegenheit, unser umfangreiches Sortiment und unseren erstklassigen Service noch mehr Kundinnen und Kunden anzubieten."Der Start der neuen Partnerschaft in und um Berlin bietet Prime-Mitgliedern in 236 Postleitzahlgebieten Zugang zum umfangreichen Sortiment von Knuspr, das mehr als 15.000 Produkte umfasst und am selben Tag innerhalb von drei Stunden geliefert werden kann. Das von Knuspr angebotene Sortiment wird größtenteils direkt von Herstellern und von über 160 lokalen Landwirten und Produzenten bezogen und enthält frische, gekühlte und gefrorene Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel, Getränke, Drogerie- und Haushaltsartikel sowie Tierbedarf und internationale Spezialitäten. Zusätzlich können Kund:innen aus einer Vielzahl preiswerter Lebensmittel der Knuspr-Eigenmarken wählen, von wöchentlichen Angeboten profitieren und hochwertige Produkte zu Supermarktpreisen kaufen. Damit sparen sie sich nicht nur den Weg zum Supermarkt, sondern auch zur Drogerie, Bäckerei, Metzgerei, zum Wochenmarkt und zu diversen Spezialitätengeschäften - und genießen gleichzeitig das komfortable Einkaufserlebnis und die gesamte Abwicklung über Amazon.Die Lieferung erfolgt bereits ab drei Stunden nach der Bestellung in frei wählbaren, einstündigen Zeitfenstern - von Montags bis Samstags zwischen 6 und 22 Uhr. Alle Bestellungen werden im Knuspr-Logistikzentrum in Berlin Schönefeld zusammengestellt und von Knuspr in speziellen Fahrzeugen gekühlt ausgeliefert. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro, und ab einem Bestellwert von 79 Euro ist die Lieferung kostenlos. Die Liefergebühren variieren je nach Bestellhöhe und gewähltem Lieferzeitfenster und liegen zwischen 0,90 und 4,90 Euro. Als Willkommensangebot erhalten Prime-Mitglieder ihre erste Bestellung kostenlos geliefert und 10 Euro Rabatt auf den ersten Einkauf."Knuspr auf Amazon" ist unter Amazon.de/knuspr (http://amazon.de/knuspr) und in der Amazon App verfügbar.Um zum Amazon Press Center zu gelangen, klicken Sie bitte hier (https://press.aboutamazon.com/de/2024/11/prime-mitglieder-koennen-ab-heute-lebensmittel-von-knuspr-auf-amazon-de-einkaufen).Pressekontakt:haebmau agDésirée Mateyka I Johanna KieslFranz-Joseph-Str. 180801 MünchenTelefon: (+49)89 38 108 153E-Mail amazon@haebmau.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5903356