NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 680 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry geht am Donnerstagmorgen auf die spannenden Entwicklungen der vergangenen 24 Stunden ein. Kurzfristig sieht er bei den Düsseldorfern mehr Unsicherheit als bei anderen europäischen Rüstungskonzernen - durch einen möglichen Ukraine-Waffenstillstand unter Trump und die wackelnde Regierungskoalition in Deutschland. Langfristig hält er Rheinmetall aber weiter für einen Gewinner mit vielen Jahren guter Aussichten./ag/gl



