TeamViewer (TMV) hat im dritten Quartal 2024 gute Zahlen vorgelegt. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 7% auf 168,7 Mio. EUR (+8% bei konstanten Wechselkursen). Der Umsatz wurde durch ein beschleunigtes Wachstum von 23% yoy im Enterprise-Segment getrieben, das bei höherwertigen Verträgen deutlich zulegen konnte. Die Ertragslage profitierte von der reduzierten Partnerschaft mit Manchester United, was zu einem stärkeren Anstieg des adj. EBITDA um 15% yoy auf EUR 81,0 Mio. führte, was einer deutlichen Steigerung von 9% entspricht. Das Management straffte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet nun Umsatzerlöse in Höhe von 662 Mio. EUR bis 668 Mio. EUR (gegenüber 660 Mio. EUR bis 685 Mio. EUR zuvor) sowie eine adj. EBITDA-Marge von mindestens 44% (gegenüber mindestens 43% zuvor). Die guten Ergebnisse untermauern die Position von TMV als Marktführer im Bereich der Connected Worker-Plattformen und unterstreichen die Relevanz des Unternehmens für die digitale Transformation. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen aufgrund des Guidance-Updates an, wobei die Auswirkungen auf die Bewertung begrenzt sind. Daher bestätigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 15,00 und bekräftigen ihr BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





