Frankfurt am Main, 07.11.2024 (pta/07.11.2024/10:30) - Nach dem Börsengang haben die Börsianer offenbar ein bisschen gebraucht, bis sie die Story der Ionos Group SE verstanden haben. Mittlerweile ist der Kurs kräftig gestiegen. Das Geschäftsmodell erscheint solide und für die kommenden Jahre kontinuierliches Wachstum zu versprechen. Jetzt stellt sich die Frage, wie hoch das Potenzial tatsächlich ist.

Der Börsengang der Ionos Group SE ist noch nicht lange her. Am 08.02.2023 wurde der Titel erstmals notiert. In der November-Ausgabe wird die Ionos-Aktie erstmals im Nebenwerte-Journal besprochen - und zwar gleich als Titelgeschichte.

Das Unternehmen bleibt in diesem Jahr auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2024 stieg der Umsatz um 6.1 % auf EUR 751.6 (708.6) Mio. Der Anstieg ist vor allem auf die positive Entwicklung im Neukundengeschäft sowie auf höhere Umsätze aus dem Cross- und Upselling bei Bestandskunden zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich leicht überproportional zum Umsatz um 8.6 % auf EUR 218 (200.8) Mio. Die Anzahl der zahlenden Kunden stieg auf 6.28 (6.1) Mio. Im H1-Bericht wird erstmals ein positives Eigenkapital von EUR 66.7 (-2.8) Mio. ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote stieg auf 4.1 (-4.5) %.

Mit der Veröffentlichung der H1-Zahlen wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 leicht von 11 auf 9 % nach unten korrigiert. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde von 28.5 auf 29 % angehoben. Sie lag 2023 bei 27.4 %. Unverändert wird ein bereinigtes EBITDA von EUR 450 (390.3) Mio. erwartet.

Gut vorhersehbare Umsätze

Strategisch baut Ionos auf stabile Kundenbeziehungen und den riesigen Markt der KMUs. Das Geschäftsmodell beruht überwiegend auf elektronischen Abonnements, die in der Regel monatlich bezahlt werden. Unter dem Strich führen diese Faktoren zu gut vorhersehbaren Umsätzen und Erträgen. Es spricht vieles dafür, dass Ionos weiterhin ein stabiles Wachstum bei Umsatz und Ertrag generieren wird. Interessant wird sein, ob die eher defensiven Kursziele der Analysen nach oben korrigiert werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die optimistischeren Prognosen erreicht werden.

Der ausführliche Bericht über die Ionos Group SE mit dem Vorstandsinterview wird in der November-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

