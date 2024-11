Die Hamborner REIT AG verzeichnet in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine erfreuliche Entwicklung. Trotz eines geringfügigen Rückgangs des operativen Ergebnisses um ein Prozent auf 41,8 Millionen Euro, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Die Erlöse aus Mieten und Pachten stiegen um knapp drei Prozent auf 69,8 Millionen Euro, was hauptsächlich auf die Erweiterung des Immobilienportfolios zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr erwartet der Gewerbeimmobilien-Spezialist nun Mieteinnahmen am oberen Ende der Spanne von 92 bis 93 Millionen Euro.

Verbesserte Jahresprognose

Aufgrund der positiven Entwicklung hat Hamborner REIT seine Prognose für die Funds from Operations (FFO) angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem FFO zwischen 50 und 51 Millionen Euro für das Gesamtjahr, was eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt. Besonders erfreulich ist der deutliche Anstieg des Gewinns auf 11,5 Millionen Euro, verglichen mit lediglich 2,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist vor allem auf geringere Abschreibungen auf das Immobilienportfolio zurückzuführen.

Anzeige

Hamborner REIT-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hamborner REIT-Analyse vom 7. November liefert die Antwort:

Die neusten Hamborner REIT-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hamborner REIT-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hamborner REIT: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...