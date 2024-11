FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.11.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2800 (2900) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 830 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3655 (3260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 490 (475) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BLOOMSBURY PUBLISHING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 825 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WISE PRICE TARGET TO 810 (850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 475 (420) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 660 (720) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1973 (2055) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 270 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 192 (185) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 440 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 358 PENCE - UBS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 465 (435) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WISE PRICE TARGET TO 1050 (1030) PENCE - 'BUY'



