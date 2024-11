- Starkes Engagement: Mehr als 90% der Eigentümer nahmen an der jährlichen Aktionärsversammlung teil, auf der eine Kapitalerhöhung angekündigt wurde, was ein solides Engagement für die Mission von Vidac zeigt.

- Vidac beginnt mit den Vorbereitungen für die zweite Phase-2b-Studie bei Hautkrebs: Start der regulatorischen Vorbereitungen, Vertrag mit CRO unterzeichnet.

London (UK), 7. November 2024 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das eine neue Klasse von Krebstherapien entwickelt, hat zusätzliches Kapital in Höhe von mehr als 600.000 Euro von bestehenden Investoren und dem Management erhalten, das für die Entwicklung seiner beiden neuartigen Krebsmedikamente bestimmt ist. Vidac wird die Mittel verwenden, um eine Reihe klinischer Studien voranzutreiben, darunter eine zweite klinische Phase-2b-Studie für VDA-1102 bei fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK), einer frühen Form von Hautkrebs, die sich zu einem Plattenepithelkarzinom der Haut (CSCC) entwickeln kann. Vidac leitet die behördlichen Vorbereitungen für diese Studie ein und hat außerdem einen Vertrag mit Forschungsdock CRO unterzeichnet, einer deutschen CRO, die bei der Durchführung der Studie helfen wird. Studienleiter ist Prof. Dr. Thomas Dirschka, einer der weltweit führenden Experten für AK und Leiter des weltweit führenden dermatologischen Forschungsinstituts CentroDerm GmbH.

"Ich freue mich sehr über diesen Vertrauensbeweis, der uns in die Lage versetzt, die Entwicklung unserer Medikamente in der Onko-Dermatologie und bei soliden Tumoren fortzusetzen", sagte Chief Executive Officer Max Herzberg nach der Aktionärsversammlung. "Ich möchte unserem Vorstand, unseren Beratern, unserem Team und unseren Aktionären für ihre Unterstützung unseres völlig neuen Ansatzes in der Onkologie danken, mit Medikamenten, die den überladenen Stoffwechsel von Krebszellen umkehren. Wir werden die Erprobung unserer beiden therapeutischen Kandidaten, einschließlich des äußerst vielversprechenden VDA-1275, zügig fortsetzen."

Die neue Phase-2b-Studie mit VDA-1102 wird an Patienten mit fortgeschrittener AK durchgeführt, da eine frühere erfolgreiche Phase-2b-Studie bei diesen Risikopatienten eine höhere Empfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoffkandidaten ergab. Die Studie wird sich auf stark proliferative Läsionen konzentrieren, die am ehesten zu einem CSCC führen. Aufgrund des spezifischen Wirkprinzips von VDA-1102 werden gesunde Zellen nicht beeinträchtigt, so dass die Nebenwirkungen minimal sind.

Unabhängig davon erwies sich VDA-1102 als sicher und wirksam bei der Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms, für das Vidac eine Proof-of-Concept-Studie der Phase 2a abgeschlossen hat, deren Ergebnisse in Kürze veröffentlicht werden. Der neueste therapeutische Kandidat von Vidac, VDA-1275, befindet sich derzeit in fortgeschrittenen präklinischen Studien.

Beide Produktkandidaten von Vidac Pharma stören die Interaktion zwischen dem Isozym Hexokinase 2 (HK2) und den spannungsabhängigen Anionenkanälen (VDACs) in Mitochondrien. Krebszellen überexprimieren HK2, das den ersten Schritt des Glukosestoffwechsels katalysiert, der für das Tumorwachstum notwendig ist. HK2 blockiert die Kanäle, was den programmierten Zelltod (Apoptose) verhindert, die Vermehrung der Krebszellen fördert und die Immunreaktion unterdrückt. Die daraus resultierenden hohen Laktatkonzentrationen führen zu einer sauren und sauerstoffarmen Mikroumgebung in den Krebszellen und der nahen Tumormikroumgebung, was das Krebswachstum begünstigt. Klinische Daten für Vidacs Stoffwechsel-Checkpoint-Modulator-Kandidaten der ersten Generation haben gezeigt, dass sie die Vermehrung von Krebszellen stoppen und die Immunsensitivität und Apoptose wiederherstellen.

For more information please contact:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

about:blank

+972-54-4257381

+972-77-9300647

Cohesion Bureau

Giovanni Ca' Zorzi

Investor Relations

about:blank

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18683767-vidac-pharma-reinvestition-aktionaeren-klinischen-studien-krebsmedikamentenkandidaten-voranzutreiben