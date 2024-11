Nordex hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,67 Mrd. bekannt gegeben, was rund 13 % unter den Erwartungen liegt, jedoch wird für das vierte Quartal ein Umsatzanstieg erwartet. Dank des starken Wachstums in den vorangegangenen Quartalen stiegen die Umsätze in den ersten 9 Monaten um 29,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im 3. Quartal verbesserte sich die Rentabilität, da das EBITDA auf EUR 72 Mio. mit einer Marge von 4,3% stieg und damit die Erwartungen übertraf. Das Management erwartet nun, dass die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr am oberen Ende der Prognosen liegen wird, d.h. bei 4%. Auch der Free Cashflow verbesserte sich im dritten Quartal deutlich auf EUR 159 Mio. Damit hat Nordex auf 9-Monats-Basis die Break-Even-Schwelle erreicht. Nordex hebt sich von seinen Wettbewerbern durch eine stetig steigende Profitabilität und einen starken Auftragseingang bei hohen Durchschnittspreisen ab. Trotz der geopolitischen Unsicherheiten in den USA und Deutschland bleiben die profitablen Wachstumsaussichten von Nordex stark, was zu einer Wiederholung des BUY-Ratings und einem Kursziel von EUR 22,00 führt, was ein Aufwärtspotenzial von 82% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





