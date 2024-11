Cube Green Energy, die deutsche Plattform für erneuerbare Energien des weltweit tätigen Infrastruktur-Investors I Squared Capital, hat heute eine Vereinbarung zum Kauf von Mehrheitsanteilen und damit der Kontrolle über SUNfarming bekanntgegeben. SUNfarming ist ein führender deutscher Photovoltaik (PV)-Projekt-Entwickler und unabhängiger Stromerzeuger mit Schwerpunkt auf PV-Projekten auf landwirtschaftlichen Flächen, auch bekannt als "Agri-PV". Der Zusammenschluss mit den Gründern von SUNfarming bringt Cube Green Energy in eine Vorreiterrolle auf dem deutschen Agri-PV-Markt und wird maßgebliche Synergien freisetzen. Zudem unterstreicht das Unternehmen damit sein Ziel, innovative Lösungen für die deutsche Energiewende zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241106479326/de/

SUNfarming development (Photo: Business Wire)

Agri-PV ist ein wichtiger Baustein, um den Übergang zu einer langfristig emissionsfreien, unabhängigeren, bezahlbaren und stabilen Energieversorgung zu gewährleisten. Agri-PV wird einen wichtigen Beitrag leisten, um die von Deutschland angestrebte PV-Kapazität von 215 GW bis 2030 zu erreichen. Zugleich erlaubt sie den Erhalt regionaler landwirtschaftlicher Produktion durch effektive Doppelnutzung der Flächen.

SUNfarming ist ein familiengeführter, deutscher Projekt-Entwickler für erneuerbare Energien, der europaweit PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 650 MW realisiert hat. Das Unternehmen ist Marktführer im wachstumsstarken Agri-PV-Segment in Deutschland und hat eine Pipeline von knapp 2 GW Agri-PV-Kapazität entwickelt. Dabei zeichnet sich SUNfarming durch seine Expertise entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette aus, von der Planung über den Bau bis hin zum operativen Anlagenmanagement. Die Gründer von SUNfarming stammen selbst aus der Landwirtschaft, wodurch sie in dem Segment tief verwurzelt sind und über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Landwirten und lokalen Gemeinden verfügen.

Durch den Zusammenschluss werden I Squared und Cube Green Energy SUNfarming bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb seiner vielversprechenden Pipeline unterstützen. I Squared plant, bis 2028 mehr als EUR 500 Mio. in die Umsetzung der Agri-PV-Pipeline von SUNfarming zu investieren. Zudem wird das Unternehmen auch von I Squareds günstigen Einkaufskonditionen als Großabnehmer von Komponenten profitieren. Seit 2014 hat I Squared bereits USD 7 Mrd. für den Ausbau von Projekten zur Umsetzung der Energiewende bereitgestellt und sich somit eine starke Marktposition und Skalenvorteile erarbeitet.

Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared, erklärt: "Der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Solarenergie, ist ein unverzichtbarer Baustein zum Erreichen der Klimaziele. Als deutscher Marktführer im Bereich Agri-PV bietet SUNfarming eine Win-Win-Lösung für Klima und Landwirtschaft, die I Squared gerne unterstützt. Wir freuen uns darauf, mit dem erfahrenen Management-Team von SUNfarming zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens auf dem wachsenden Markt für erneuerbare Energien in Deutschland voll auszuschöpfen."

Raghuveer Kurada, CEO von Cube Green Energy, ergänzt: "Durch den Zusammenschluss mit SUNfarming ergeben sich für Cube Green Energy bedeutende Synergien. Wir ergänzen unser bestehendes Onshore-Windenergie-Entwicklungsgeschäft und setzen unsere Strategie, innovative Lösungen für eine Zukunft basierend auf erneuerbaren Energien zu entwickeln, weiter um. Mit SUNfarming haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer so erfolgreichen und breit aufgestellten Plattform für erneuerbare Energien."

Peter Schrum, Gründer von SUNfarming, betont: "Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen und bringt uns dem entscheidenden Ziel, die Energiewende voranzutreiben und eine grünere Zukunft zu schaffen, einen großen Schritt näher. Die Investition von I Squared über Cube Green Energy gibt der dynamischen Entwicklung von SUNfarming weiteren Rückenwind und unterstreicht unsere starke Position auf dem Agri-PV-Markt. Das fundierte Marktwissen und die Finanzkraft unseres neuen Partners werden uns dabei helfen, die Erfolgsgeschichte von SUNfarming fortzusetzen. Auch zukünftig werden unsere Partner, Kunden und Mitarbeiter Dienstleistungen von uns erhalten, die auf unseren Kernprinzipien Zuverlässigkeit, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum basieren."

Über die finanziellen Details der Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen. Die Gründer von SUNfarming und das Management bleiben in ihren Rollen im Unternehmen und behalten eine bedeutende Minderheitsbeteiligung.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein führender und unabhängiger globaler Infrastruktur-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als USD 40 Mrd. Bei der Entwicklung von Investitionsplattformen für Infrastrukturprojekte nutzt I Squared sowohl globale Skalen-Effekte als auch umfassende Erfahrung vor Ort, um komplexe Probleme zu lösen, Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern. In seinem Hauptsitz in Miami und weiteren Büros in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh beschäftigt das Unternehmen insgesamt mehr als 280 Mitarbeitende. I Squared verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio von 86 Unternehmen in 70 Ländern mit mehr als 66.000 Beschäftigten in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.isquaredcapital.com

Über SUNfarming

SUNfarming wurde 2004 als mittelständisches Familienunternehmen von Peter Schrum und Martin Tauschke in Erkner bei Berlin gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter in Deutschland und Polen und ist in allen Bereichen der Photovoltaik tätig, mit den Schwerpunkten Agri-PV, Biodiversitäts-PV, Floating-PV, Rooftop-PV und Eco-PV. Mit einer Erfolgsbilanz von 650 MW an PV-Entwicklungen und -Installationen und mehr als 250 MW an Wartung von in Betrieb befindlichen PV-Anlagen hat sich SUNfarming als eines der führenden und beständigsten Unternehmen auf dem deutschen und europäischen Solarmarkt etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunfarming.de.

Über Cube Green Energy

Cube Green Energy ist ein unabhängiger Stromerzeuger und Entwickler erneuerbarer Energien mit Sitz in Berlin, der sich auf die Umsetzung innovativer Energiewende-Lösungen spezialisiert hat. Als Portfoliounternehmen von I Squared Capital ist es Cube Green Energys Mission, den Übergang Europas zu einer emissionsfreien Wirtschaft zu beschleunigen, indem bestehende Onshore-Windparks modernisiert und repowert, neue Anlagen für erneuerbare Energien entwickelt und modernste Batteriespeicherlösungen flächendeckend eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cubegreenenergy.com.

Haftungsausschluss

Weder die Nennung noch die Erwähnung bestimmter Unternehmen ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlage zu verstehen. Die genannten Unternehmen sind nicht repräsentativ für alle in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die genannten Investitionen rentabel waren oder sein werden oder dass in Zukunft getroffene Empfehlungen oder Entscheidungen rentabel sein werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu, und es kann nicht garantiert werden, dass mit einer Anlage ähnliche Renditen erzielt werden.

Dieses Dokument stellt keine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Verkauf oder zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzprodukten dar. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken. Investitionen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Die hier beschriebenen spezifischen Investitionen stellen nicht alle von ISQ getroffenen Investitionsentscheidungen dar. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die genannten und erörterten Investitionsentscheidungen rentabel waren oder sein werden. Die hierin enthaltenen spezifischen Anlageempfehlungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht unbedingt repräsentativ für zukünftige Investitionen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241106479326/de/

Contacts:

Medienkontakte:

I Squared

Dominic McMullan/ Shelly Hagan

info@isquaredcapital.com

Brunswick Group

Alexa von Dryander

+49 (0)172 688 738

Tobias Niehaus

+49 (0)174 195 2439

ISquaredGER@brunswickgroup.com