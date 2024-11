Die Zahlen von Puma im Q3 2024 waren weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz blieb im Jahresvergleich stabil bei EUR 2,3 Mrd. und lag damit 2 % unter dem Konsens. Auf währungsbereinigter Basis zeigte sich jedoch ein solides Wachstum von 5,0% ggü. Vorjahr, was den Markterwartungen entsprach. Das Umsatzwachstum war breit aufgestellt über die Regionen hinweg, mit einer starken Entwicklung in Americas. Das Direct-to-Consumer-Geschäft setzte seine robuste Dynamik fort, und der Wholesale kehrte auf einen Wachstumskurs zurück. Trotz Währungseinflüssen verbesserte sich die Bruttomarge um 80 Basispunkte im Jahresvergleich auf 47,9%, unterstützt durch einen vorteilhaften Produktmix. Das EBIT blieb mit EUR 237 Mio. weitgehend stabil (3% über den Erwartungen), und die Marge stieg leicht um 10 Basispunkte auf 10,3%, trotz höherer Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung der Lagerkapazitäten und Digitalisierungsinitiativen. Das Unternehmen bestätigte die Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024, was angesichts makroökonomischer Gegenwinde und gedämpfter Verbraucherstimmung, insbesondere in China, beruhigend ist. Die Analysten passen ihre EBIT-Schätzung näher an den Mittelwert der Prognosespanne an. Insgesamt hält mwb research die Schätzungen weitgehend aufrecht. Das Kursziel bleibt bei EUR 55,00, und die Analysten bekräftigen ihr Kauf-Rating für die Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Puma%20SE





© 2024 AlsterResearch