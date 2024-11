Die Preise an der Strombörse legten im Oktober allgemein zu. Insgesamt gab es in 25 Stunden negative Börsenstrompreise. Anfang November sorgt eine Dunkelflaute nun dafür, dass Preise an der Strombörse kräftig steigen, was auch Kunden von dynamischen Stromtarifen zu spüren bekommen. Im Oktober haben sich die Preise an der Strombörse erhöht. Der Marktwert Solar stieg nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz. de von 4,512 auf 6,752 Cent pro Kilowattstunde. Dies ist der höchste Wert seit Januar. Auch der durchschnittliche Spotmarktpreis stieg von 7,831 auf 8,610 Cent pro Kilowattstunde ...

