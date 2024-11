© Foto: Jens Büttner/dpa



Der Windturbinenhersteller Nordex bekommt derzeit keinen Rückenwind: zwar ist die Marge stabil, das politische Umfeld aber schwierig. Die Anleger sind skeptisch.Der Windturbinenhersteller Nordex sagte am Donnerstag, dass seine Kerngewinnmarge für das Gesamtjahr am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 3 bis 4 Prozent liegen werde, was auf ein anhaltend starkes Gewinnwachstum im dritten Quartal zurückzuführen sei. In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 14 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das EBITDA, die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, verbesserte sich deutlich auf 189 Millionen Euro. Hier war im Vorjahr ein Verlust von 67 Millionen Euro …