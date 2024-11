Die Allianz-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang an der XETRA-Börse. Trotz eines Eröffnungskurses von 291,30 EUR fiel der Wert im Laufe des Vormittags auf 287,70 EUR, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive des Versicherungsriesen positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 312,50 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 14,92 EUR pro Aktie, eine Steigerung gegenüber den 13,80 EUR des Vorjahres.

Strategische Expansion im B2B2C-Bereich

In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Marktposition hat Allianz Direct, der paneuropäische Online-Versicherer der Gruppe, das europäische Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft von iptiQ übernommen. Diese Akquisition ermöglicht es Allianz, seine Präsenz im B2B2C-Vertrieb in wichtigen europäischen Märkten, einschließlich Deutschland, auszubauen. Die Übernahme unterstreicht das Bestreben des Konzerns, sein digitales Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und seine Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Versicherungsmarkt zu stärken.

Anzeige

Allianz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Allianz-Analyse vom 7. November liefert die Antwort:

Die neusten Allianz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Allianz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...