Der weltgrößte Verkehrsflugzeug-Hersteller hat am Donnerstag-Morgen frische Zahlen veröffentlicht. Demnach hat Airbus im Oktober 62 Flugzeuge an insgesamt 37 Kunden ausgeliefert. Im Vorfeld waren lediglich 60 Maschinen erwartet worden. Die gesenkten Jahresziele dürften in den verbleibenden Monaten schwer zu erreichen sein. Doch die Airbus-Aktie steigt. Um im Gesamtjahr wie geplant rund 770 Passagierjets auszuliefern, muss Airbus im November und Dezember insgesamt noch rund 210 Maschinen an seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...