FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe bereits niedrige Erwartungen an die jüngsten Quartalszahlen gehabt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick habe der Autobauer zwar im Kerngeschäft sogar diese verfehlt. Es gebe aber auch positive Aspekte wie die Bestätigung des Unternehmens, dass das Problem mit fehlerhaften Bremsen bis Jahresende gelöst sein könnte. Ermutigend sei auch das angekündigte, weitere Aktienrückkaufprogramm./gl/mis



ISIN: DE0005190003

