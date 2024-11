Die Aktie des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk erlebte am Donnerstag einen signifikanten Rückgang, ungeachtet der kürzlich veröffentlichten positiven Quartalsergebnisse. Der Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit Januar, was eine Kehrtwende der anfänglichen Euphorie markiert. Analysten führen diesen Umschwung auf die zurückhaltenden Äußerungen des Finanzvorstands bezüglich des Wachstumsausblicks für das kommende Jahr zurück. Trotz eines anfänglichen Kursanstiegs von fast neun Prozent am Mittwoch, schmolzen die Gewinne im Tagesverlauf dahin, was die Sensibilität des Marktes gegenüber Zukunftsprognosen unterstreicht.

Marktposition bleibt stark

Ungeachtet des jüngsten Kursrückgangs behält Novo Nordisk seine Position als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 430 Milliarden Euro übertrifft der Konzern namhafte Wettbewerber deutlich. Diese Bewertung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens wider, insbesondere angesichts der starken Nachfrage nach seinen innovativen Diabetes- und Adipositas-Medikamenten.

