NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally vom Vortag dürfte sich am Donnerstag zum Handelsstart fortsetzen. Nach dem klaren Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rückt nun die US-Notenbank Fed in den Fokus. Von ihr wird im späteren Handelsverlauf eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Dass sie das Potenzial haben könnte, die Kurse weiter hochzutreiben, ist eher unwahrscheinlich.

Spannend dagegen dürfte für die Börse die Pressekonferenz der Fed werden, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn hier wird Jerome Powell nicht darum herumkommen, Fragen zur Auswirkung von Trumps Wahlprogramm auf Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik zu beantworten. Auch Fragen zu Powells Zukunft selbst sind durchaus zu erwarten."

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit plus 0,1 Prozent auf 43.760 Punkte. Der bisherige Höchststand, der am Vortag erreicht worden war, wäre damit keine 20 Punkte mehr entfernt. Den Nasdaq 100 erwartet IG mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent auf einem Rekordstand von 20.854 Zählern. Auch für den technologielastigen Auswahl-Index deutet sich damit ein weiterer Höchststand an.

Nachdem Donald Trump tags zuvor als Wahlsieger hervorgegangen war und die Republikaner zudem die Mehrheit im Senat zurückgewonnen haben, bleibt nun noch die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus abzuwarten. Derzeit liegen die Republikaner knapp vorn, doch noch läuft die Auszählung. Alles in allem sieht es danach aus, dass Trump durchregieren könne, was bedeutet, dass die US-Wirtschaftspolitik wieder protektionistischer ausgerichtet wird. Erwartet werden zudem Steuersenkungen und auch einen größere Deregulierung der US-Wirtschaft.

Mit Blick auf Einzelwerte rückt die Berichtssaison an diesem Tag wieder stärker in den Blick. So sprangen etwa die Aktien des Uber -Konkurrenten Lyft vorbörslich um fast 24 Prozent hoch. Analysten sprachen von soliden Quartalszahlen und einer erfreulichen Überraschung, was die Aussagen zum laufenden vierten Quartal betreffe.

Der Sportbekleidungshersteller Under Armour übertraf mit seinem überraschend stark gestiegenen Quartalsgewinn die Erwartungen am Markt, was den Papieren ein vorbörsliches Plus von fast 20 bescherte.

Für Qualcomm ging es vorbörslich um knapp 6 Prozent hoch, denn auch der auf die Telekombranche ausgerichtete Halbleiterausrüster überzeugte mit seinem Quartal und "starken Zielen", wie die Großbank UBS schrieb. Mehrere Analystenhäuser hoben als Reaktion ihre Kursziele für die Aktie an. Dagegen enttäuschte der Chipdesigner Arm mit einer schwachen Umsatzprognose, was die Papiere um 4 Prozent drückte.

Mit minus 23 Prozent ging es jedoch besonders deutlich für den Chiphersteller Wolfspeed abwärts, dessen Prognosen für das zweite Geschäftsquartal den Markt enttäuschten. Grund war vor allem die schwache Nachfrage aus der Autoindustrie, die unter einem rückläufigen Absatz von E-Fahrzeugen leidet./ck/mis

