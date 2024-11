Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 45

Vom ehemaligen Spitzenkurs um 70 $ ging es in Stufen bis 20 $ und einen Marktwert um rd. 90 Mrd. $ für einen Umsatz um rd. 50 Mrd. $. Das gleicht dem einstigen Niedergang von IBM. Technologisch ist INTEL immer noch eine große Nummer, aber es hat gegen NVIDIA bzw. der Chiparchitektur von ARM einen erheblichen Nachteil. Ist diese Lücke zu schließen?Unternehmen dieser Art werden in den USA in den Meinungen fallengelassen, aber in den Realitäten baut sich stets das Comeback auf. Mit neuen Köpfen und neuen Ideen und dafür ist IBM ein Vorbild: Nach über 70 % Kursverlust benötigte IBM mehrere Jahre für die Stabilisierung, aber inzwischen mit über 200 % Kursgewinn.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Deutschland hat die Chance, der größte Gewinner zu werden- Der gesamte VW-Komplex ist eine Dreierkombination- WALL STREET: Wie weit reicht die Tech-Blase mit den berühmten 7 Giganten- Diese zwei Nebenwerte sind ein Kauf mit Weitblick- GEELY präsentiert die neueste HybridtechnikIhre Bernecker Redaktion /