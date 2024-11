Zalando, der führende Online-Modehändler, überraschte den Markt mit einer Anhebung seiner Jahresprognose für 2024. Nach einem unerwartet starken dritten Quartal erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 5 Prozent, was einem Gesamtumsatz von 10,3 bis 10,7 Milliarden Euro entspricht. Das bereinigte EBIT soll sich in einer Spanne von 440 bis 480 Millionen Euro bewegen. Diese optimistische Prognose basiert auf einer steigenden Verbrauchernachfrage und einem erfolgreichen Start in die Herbst- und Wintersaison.

Reaktion am Aktienmarkt

Die Zalando-Aktie reagierte positiv auf diese Nachrichten. Im XETRA-Handel verzeichnete sie einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 26,36 Euro. Trotz dieser Entwicklung liegt der Aktienkurs noch 14,47 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 30,82 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 34,93 Euro an. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Zalando diese optimistischen Erwartungen erfüllen kann.

